Match de foot de l'Assemblée : le député RN Julien Odoul se fait une rupture du ligament croisé

Les députés footballeurs ont joué au foot mercredi 28 septembre au soir. Ce match était organisé au profit de la lutte contre le cyberharcèlement des enfants. Le seul député du Rassemblement National à avoir commencé le match sur la pelouse, Julien Odoul, est sorti quelques minutes plus tard sur un fauteuil roulant après être tombé tout seul.

Pas de chance pour l'élu d'extrême droite, sa blessure est relativement importante : rupture du ligament rotulien. Selon le site du Dr Philippe Paillard, chirurgien orthopédique spécialisé dans les traumatologies du sport, ces blessures "sont relativement rares et se produisent à la suite d’un traumatisme comme un choc ou un effort trop important". Ces quelques minutes de sport étaient manifestement de trop pour le député RN.

Cette rencontre avait créé la polémique et il manquait du monde sur la pelouse. Les députés de gauche ont refusé de participer au match, en raison de la présence du Rassemblement National dans l'équipe. Ce qui a même provoqué une polémique au sein de la majorité. La présidente du groupe Renaissance, Aurore Bergé, a recommandé à ses troupes de ne pas participer non plus pour éviter les photos.

