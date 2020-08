et Marie-Pierre Haddad

publié le 30/08/2020 à 16:11

En Espagne, les enfants devront porter le masque à tout moment à l'école à partir de 6 ans. L'objectif du gouvernement espagnol est que les enfants viennent en classe et ne suivent plus les cours à distance comme ils ont dû le faire à la fin de la dernière année scolaire.

La France va-t-elle suivre l'exemple de son voisin espagnol, comme le préconise un collectif de médecins à la veille de la rentrée scolaire ? Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a annoncé que le port du masque sera obligatoire pour les enfants à partir de 11 ans, même lors de la récréation. Une décision "que l'on assume", a indiqué Gabriel Attal. Le gouvernement envisage-t-il de rendre obligatoire le masque à partir 6 ans ? "Je n'exclus rien, par principe, pour l'avenir, a-t-il répondu.

"On a consulté la société française de pédiatrie, les organisations internationales comme l'OMS et nos voisins européens (...) On a choisi de le faire à partir du collège, mais il peut y avoir des évolutions s'il y a des transmissions à cet âge-là", a confirmé le porte-parole du gouvernement lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, ce dimanche 30 août.