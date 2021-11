Le préfet de la Martinique a annoncé ce jeudi soir sur Twitter la mise en place d'un couvre-feu dès ce soir, 19h sur toute l'île, en attendant un retour au calme, après plusieurs nuits de violences dans le département d'Outre-Mer. Cette annonce laisse peu de temps aux Martiniquais pour s'organiser, car elle intervient deux heures avant l'entrée en vigueur de la mesure.

Cette mesure vise à apaiser la situation dans le pays, deux jours après que des policiers et des pompiers ont été pris pour cibles par des tirs d'armes à feu. Le préfet annonce que "des groupes d'individus ont commis des dégradations et installé des barrages", et "des actes de violence ont eu lieu à l'encontre des forces de sécurité", ajoutant que "11 personnes" ont été interpellées et "plusieurs armes" saisies.

Depuis lundi soir, la Martinique est sujette à une grève générale. Les manifestants ont plusieurs revendications : la fin de l'obligation vaccinale et des suspensions pour les soignants, mais aussi la hausse des salaires et des minima sociaux et la baisse des prix des carburants et du gaz.

Les syndicats demandent également la prise en charge totale des tests de chlordéconémie, maladie liée au chlordécone, ce pesticide largement utilisé dans les champs de banane entre 1972 et 1993, et suspecté d'être responsable de nombreuses maladies comme le cancer de la prostate.