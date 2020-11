Violences conjugales : hausse de 15% des appels depuis le reconfinement

publié le 17/11/2020 à 22:37

Le confinement est-il un terrain propice aux violences conjugales ? C'est l'alerte de Marlène Schiappa ce mardi 17 novembre. La ministre déléguée chargée de la Citoyenneté rapporte que la plateforme du gouvernement dédiée aux signalements des violences conjugales, sexistes et sexuelles, a enregistré une hausse de 15% des appels depuis le reconfinement.

Les policiers "ont traité, depuis le lancement de cette plateforme, plus de 20.000 tchats sur les sites de Guyancourt et sur le site de Rennes, avec une explosion des signalements lors du confinement du printemps", a détaillé la ministre en visite ce mardi au commissariat de Guyancourt, où travaillent les agents dédiés à cette plateforme: arretonslesviolences.gouv.fr.

"Même s'il est encore trop tôt pour dire que les signalements exploseront à nouveau lors de ce second confinement, on constate d'ores et déjà une hausse des signalements à cette plateforme depuis le début de ce reconfinement de l'ordre d'environ 15%", poursuit Marlène Schiappa qui a lancé un appel aux témoins en leur demandant "de prévenir les forces de l'ordre".

