Marlène Schiappa est l'invitée du Grand Jury dimanche

Marlène Schiappa est l’invitée du Grand Jury RTL, Le Figaro LCI ce dimanche 3 mars. À cinq jours, de la journée des droits des femmes, la secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, répondra à toutes vos questions en direct.





Après les révélations sur la Ligue du LOL, comment faut-il lutter contre le cyberharcèlement, d'après vous ? Les réseaux sociaux sont-ils les responsables d’un déchaînement de violence ? Sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, pensez-vous que c’est un objectif possible à atteindre ?



Emmanuel Macron a fait de l’égalité la grande cause de son quinquennat, est-ce que le gouvernement en fait assez ?

>>Marlène Schiappa est l'invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 3 mars. Posez vos questions dans les commentaires de cet article, elle y répondra en direct pendant l'émission, dès midi.