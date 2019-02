publié le 21/02/2019 à 00:15

Une petite phrase qui devrait faire parler. Dans un entretien à Valeurs Actuelles, publié ce jeudi 21 février, Marlène Schiappa a souligné "l'existence d'une convergence idéologique" entre la Manif pour tous et "les terroristes islamistes". "Il y a une explosion des actes antisémites, mais aussi homophobes", constate la secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes, qui déplore une "alliance entre les gens d'extrême droite et les islamistes".



"Il y a des slogans de la Manif pour tous qui sont lancés dans les banlieues", assure la secrétaire d'État. Et de poursuivre : "Les slogans et l'agressivité de la Manif pour tous ont nourri la recrudescence de violences homophobes : +64% l'année dernière".

"Je ne mets pas sur le même plan la Manif pour tous et les terroristes islamistes, mais je souligne l'existence d'une convergence idéologique", dit-elle.

Un "scandaleux amalgame"

La Manif pour tous a dénoncé un "scandaleux amalgame" et a réclamé "des excuses immédiates". "Les caricatures et les violences verbales n'ont pas leur place dans le débat public. Trop, c'est trop", a réagi l'organisation dans un communiqué.



Avec ces propos, Marlène Schiappa "insulte les millions de Français mobilisés depuis 2012 pour témoigner pacifiquement de leur attachement aux droits de l'enfant et à la famille" et "se livre à une provocation qui augure très mal du débat à venir sur les enjeux majeurs de la révision de la loi de bioéthique", a-t-elle estimé.

Interrogée sur cette polémique naissante, Marlène Schiappa a réagi au micro de RTL assurant que cette convergence allait "contre les droits des femmes". "Il n'y a aucun calcul derrière ça", dit-elle. Avant de conclure : "L'interview dans laquelle je dis cela, il y a des sujets sur lesquels on peut trouver des points de convergence. C'est une interview sans tabou où j’assume ce que je pense".