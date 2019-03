Le Pen, Philippot : l'ex-FN Sophie Montel règle ses comptes dans un livre

publié le 07/03/2019 à 03:33

Pour Sophie Montel qui l'a fréquenté pendant 30 ans, le FN est un "cloaque merdique à souhait où règne le copinage, les coups tordus et l’incompétence". Le ton est donné. "Bal tragique au FN", le livre que l'eurodéputée sort le 13 mars et que Le Parisien a pu consulter, sera acide envers ses anciens compagnons politiques.



L'élue européenne, qui avait rejoint jusqu'à l'été 2018 le parti des Patriotes fondé par Florian Philippot après son départ du FN, y livre un témoignage au vitriol sur les coulisses du parti. Un ouvrage constitué selon le journal de "cyniques calculs électoraux" et de "soirées bunga-bunga", mais aussi d'éléments sur le fonctionnement du "système Le Pen".

Un règlement de compte en bonne et due forme dont Sophie Montel est coutumière. En 2017, elle était à l’origine d’une enquête préliminaire auprès de 19 députés européens soupçonnés d'employer au frais de Bruxelles des permanents de leur parti. L'élue réitère ici ses dires dans l'affaire des assistants parlementaires du FN.

Un "livre écrit dans l'aigreur"

Aussi, Sophie Montel apporte un témoignage sur le "schisme" opéré entre Jean-Marie Le Pen et sa fille en avril 2015, qui aboutira à l'exclusion du fondateur du parti. Selon l'élue, ce sont bien Damien et Florian Philippot qui auraient poussé Marine Le Pen à commettre ce parricide politique. 'Difficile de se regarder dans un miroir après un tel coup", écrit-elle.



Florian Philippot qui n'est pas non plus épargné par l'ouvrage. Sophie Montel affirme que le fondateur des Patriotes avaient bien en tête de "précipiter son départ" du FN en créant son propre parti. Contactés par le Parisien, le député européen botte en touche et parle d'un "livre écrit dans l'aigreur". Quant à Marine Le Pen, elle assure n'en avoir "rien à foutre".