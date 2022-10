"Marche" du 16 octobre : pourquoi il s'agit d'un test pour Jean-Luc Mélenchon

Le thermomètre. L'alliance de la gauche se réunit sous l'égide de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, ce dimanche 16 octobre pour la marche contre la vie chère. L'objectif est clair pour l'opposition : instaurer "un rapport de force populaire contre le gouvernement", comme l'a expliqué la présidente des députés La France insoumise Mathilde Panot.

Autrement dit, "un 49.3 citoyen, alors que le gouvernement n'a que le passage en force à la bouche", a-t-elle indiqué. Et le contexte social offre un terrain fertile à cette manifestation. En effet, pour faire face à la pénurie de carburants en France, Emmanuel Macron et le gouvernement ont menacé de recourir à des réquisitions de personnels dans les raffineries.

De son côté, la CGT résiste et réfléchit à l'organisation d'une journée de grève interprofessionnelle le 18 octobre. "Le fait de réquisitionner, ç'a mis le feu aux poudres", a accusé le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez sur BFMTV.

On est au purgatoire donc il faut arrêter d'alimenter le chaudron Un élu La France insoumise

Mais la Nupes est engluée dans les affaires Quatennes et Bayou. En coulisses, peu d'élus s'avancent sur la mobilisation de dimanche. Évoquant les affaires dans les affaires, un élu La France insoumise s'agace : "Si on pouvait arrêter de faire des conneries... On est au purgatoire donc il faut arrêter d'alimenter le chaudron. On essaye de reparler du fond, mais ça ne prend pas".

Hors de question pour le mouvement de Jean-Luc Mélenchon de rater le coche dimanche. "Dimanche, c'est 'le' moment où on va mesurer l'état de colère et de mobilisation des gens, explique un Insoumis de la première heure. Est-ce qu'il y a une apathie ? Une résignation ? Et potentiellement, ça nous permettra aussi de mesurer l'impact de toutes ces affaires. C'est un thermomètre".

Tensions au sein de la gauche

L'organisation de cette manifestation n'avait rien d'une évidence. "Jean-Luc Mélenchon n'a pas toujours mis de l'huile dans les rouages avec les syndicats, donc ça c'est ressenti", déplore-t-on à la France insoumise. La CGT ne battra pas le pavé aux côtés de la Nupes.

Sur LCI le 22 septembre dernier, l'homme à la tête de la confédération Philippe Martinez, a demandé "des mots d’ordre plus offensifs". "Nous, nous parlons d’augmentation des salaires, par exemple". Finalement, la Nupes a reçu le soutien de 700 syndicalistes, dont la secrétaire confédérale de la CGT, Céline Verzeletti, ainsi que d'une soixantaine de personnalités, dont la récente prix Nobel de littérature Annie Ernaux.

La participation des socialistes, des écologistes et des communistes n'était non plus gagnée. "C'était mal embarqué, raconte un proche de Fabien Roussel. On a alerté sur le fait qu'il fallait travailler avec les syndicats... Le mouvement social, ça ne peut pas être Jean-Luc Mélenchon au guidon et les syndicats qui pédalent".

Jean-Luc Mélenchon, c'est à la fois un grand atout et un grand boulet pour la Nupes Un élu communiste

À cela est venu se rajouter la polémique émanant du chef de file LFI : sur Twitter, Jean-Luc Mélenchon a évoqué un épisode de la Révolution française en 1789, quand une marche de femmes vers Versailles avait abouti au retour contraint du roi Louis XVI et de sa famille dans la capitale. Elles ont ramené "le roi la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire. Faites mieux le 16 octobre", avait-il écrit. Socialistes et écologistes s'étaient empressés de dénoncer ces mots.

Tout est finalement rentré dans l'ordre mais difficile de ne pas remarquer que toutes ces critiques convergent vers une seule et même personne : Jean-Luc Mélenchon. "C'est à la fois un grand atout et un grand boulet" pour la Nupes, juge un élu communiste. "Comme tout a été construit avec Jean-Luc Mélenchon en clé de voute, il y a un problème", déplore un membre de la France insoumise. Le gouvernement et le reste du paysage politique se tiennent quant à eux prêts : cette marche du 16 octobre sera avant tout la réussite ou l'échec de son investigateur.

