publié le 12/11/2019 à 20:01

Dimanche 10 novembre, 13.500 personnes se sont rassemblées dans les rues de Paris, pour manifester contre l'islamophobie. Une marche, qui a été entachée par quelques polémiques, notamment le port d'une étoile jaune de la part de certains manifestants. "La manifestation de dimanche s'est ultra majoritairement bien passée", a de son côté affirmé ce mardi 12 novembre sur RTL, Alexis Corbière, député La France insoumise, présent lors de la manifestation.

"Les gens ont chanté La Marseillaise et ont dit 'laïcité on t'aime, protège nous'. Après, qu'il y ait eu ici ou là telle ou telle chose discutable, cela ne modifie pas la grande nature de cette manifestation fraternelle et républicaine", a-t-il ajouté. Le député LFI a également martelé que l'étoile jaune arborée dimanche par certains manifestants, "n'était pas un symbole antisémite".

"Cette manifestation, était une manifestation de paix et de fraternité", poursuit-il. "Notre devoir à nous tous quand on voit le climat anti-musulmans de haine où il se dit tout et n'importe quoi, c'est de dire que le mouvement, la direction que prend cette manifestation, est bonne et positive", martèle-t-il, en précisant que cette manifestation "est un point d'appui" qui appelle à "d'autres initiatives".