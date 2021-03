Manuel Valls : "Je reviens dans le débat politique français"

publié le 17/03/2021 à 19:05

On l’a connu candidat à la primaire citoyenne en vue l’élection présidentielle de 2017 en France, aux législatives à Évry, aux municipales à Barcelone, de l’autre côté des Pyrénées… Manuel Valls aurait-il de nouveau jeté son dévolu sur l’Élysée en vue du scrutin de l'année prochaine ? Il assure que non, et pourtant…

Dans un long entretien accordé au journal Le Point, à l’occasion de la parution, le 24 mars, de son livre Pas une goutte de sang français (Éditions Grasset), l’ex-Premier ministre explique "revenir dans le débat politique français" mais précise "ne pas être en situation" de se présenter en 2022. "Je ne suis candidat à rien, mais je veux aider à la construction d'un nouveau projet républicain", indique-t-il aussi.

Celui qui fut aussi maire d’Évry (Essonne) règle aussi ses comptes, dans les colonnes de l’hebdomadaire, avec La République en Marche. "Si les partis traditionnels sont dépassés, La République en Marche, censée incarner le nouveau monde, est une coquille vide, elle n'a pas d'histoire, pas de projet, pas de racines locales", assène Manuel Valls, avant de diriger son courroux vers le premier des macronistes : le président lui-même.

"Macron a reproduit l'erreur de ses prédécesseurs : croire que la majorité absolue que lui donnaient les Français aux élections législatives valait approbation de son programme", estime l’ancien locataire de Matignon, désignant aussi, chez son ex-collègue au gouvernement devenu président de la République, "une conduite du pouvoir assez solitaire". "S’il y a un échec dans ce quinquennat, c'est l'absence de changement de la pratique politique pour faire face à la crise de confiance qui est là, encore plus profonde", estime-t-il notamment.