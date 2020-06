publié le 08/06/2020 à 19:07

Dimanche, le chanteur et sportif Yannick Noah s’est ému du manque de mobilisation des sportifs blancs pour soutenir les noirs. "Je comprends Yannick Noah et connais sa sensibilité", a déclaré sur RTL Manuel Valls ce lundi 8 juin. En plus son fils vit aux États-Unis" et évolue "dans le monde du sport".

"Mais cette distinction me gêne comme Français et comme républicain, a-t-il assuré. Nous ne sommes pas les États-Unis et ils ont leur propre histoire."

L'ancien Premier ministre de François Hollande a également réagi aux déclarations de Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, qui a notamment annoncé que la méthode d'interpellation policière controversée de la "prise par le cou, dite de l'étranglement sera abandonnée".

Il y a du racisme dans la société (...) et les forces de l’ordre n’échappent pas à ces phénomènes, a déclaré Manuel Valls. C’est une réalité qu’il faut combattre avec la déontologie et le droit.

Et d'ajouter : "La police n’est pas raciste (...) Il y a des individus qui fautent et n’ont rien à faire dans les rangs des forces de l’ordre".