publié le 11/02/2020 à 19:36

Le président de la République reçoit à 20 heures ce mardi 11 février à l'Élysée les députés La République En Marche, MoDem, Agir. Depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est la troisième fois que les élus se retrouveront avec le président. Objectif : ressouder la majorité, surtout après l'épisode du congé de deuil pour enfant.

Invité de RTL Soir, le député LaREM de l'Eure Bruno Questel a notamment réagi aux propos de la ministre Jacqueline Gourault qui évoque à propos de la réunion de ce mardi une "câlinothérapie". "Nous, députés, ne sommes pas des enfants et n'avons pas besoin d'être câlinés", a-t-il affirmé, "nous sommes des femmes et hommes qui avions une vie professionnelle riche ou politique et, si on a suivi Emmanuel Macron, c'est parce qu'ils nous plaçait en perspective de réussir son mandat contrairement à son prédécesseur".

Bruno Questel a également réfuté les rumeurs de tensions dans la majorité. "J'ai le sentiment d'appartenir à un collectif, et ce collectif, c'est le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement et nous-mêmes. On réussira ensemble ou on échouera ensemble", a-t-il déclaré.

On a fait une connerie collective Bruno Questel, député de l'Eure, à propos du congé pour deuil d'un enfant





À propos du couac du congé pour deuil d'un enfant, le député de l'Eure a avoué qu'il y a pu avoir "des interrogations chez des collègues" mais que "tout ça était derrière nous". "Il nous faut tourner cette page qui n'a pas été très agréable, aller de l'avant et continuer à poursuivre le travail pour lequel on a été élu", a-t-il poursuivi.

"On a fait une connerie collective la semaine passée et elle va être réparée. Malheureusement, on a touché au cœur des gens et c'est pour ça qu'il y a des conséquences", a concédé Bruno Questel.

Enfin, le député de l'Eure a évoqué les menaces et les agressions que subissent les députés depuis deux ans et demi. Lui-même a reçu des coups de fusil à pompe à son domicile. "Sur le moment, on le vit avec colère et on a un sentiment d'injustice, surtout vis-à-vis de son épouse et de ses enfants. Mais il ne faut pas céder devant cette tentative d'intimidation", a-t-il avoué.