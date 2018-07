publié le 30/05/2018 à 15:10

Un "vade-mecum" de la laïcité. C'est ainsi que Jean-Michel Blanquer nomme le nouveau guide distribué dans tous les établissements scolaires français mercredi 30 mai. Dans un long entretien à L'Express publié la veille, le ministre de l'Éducation nationale a détaillé son contenu, destiné à fournir "une référence commune à tous les établissements" en matière de laïcité.



Ministre de François Hollande, Najat Vallaud-Belkacem avait distribué un document similaire lors de la précédente mandature. Il sera remplacé par le nouveau, "une version plus développée, plus pratique et aussi peut-être plus... volontariste", a expliqué Jean-Michel Blanquer.

Plus que la prévention, la nouvelle édition rédigée par un "conseil des sages" dirigé par la sociologue Dominique Schnapper insiste davantage sur les sanctions encourues en cas de non respect des règles édictées, note l'hebdomadaire.

Des sujets sensibles

Le document de 83 pages aborde deux sujets particulièrement délicats. Il s'attaque d'abord aux certificats dits "certificats de complaisance", délivrés à des jeunes filles qui, au nom de leurs convictions religieuses, ne veulent pas se montrer plus dénudées que d'ordinaire lors des séances de sport, comme en cours de natation. Le guide autorise alors le médecin scolaire à contrôler les certificats délivrés - c'est-à-dire qu'un deuxième médecin pourra être sollicité pour une contre-oscultation.



Autre volet : les "règles minimales de civilité dans le cadre scolaire". "Une allusion à ces fonctionnaires qui, au nom de leurs convictions religieuses, refusent le moindre contact physique, avec une femme", commente L'Express. Dans les colonnes de l'hebdomadaire, le ministre associe cela à une "atteinte à l'égalité entre les hommes et les femmes" aussi bien qu'à un "refus d'obéissance caractérisée", si ce refus s'inscrit dans le cadre d'un rapport hiérarchique.

Précisions sur le port de signes religieux

En ce qui concerne l'accompagnement des sorties scolaires par les mères voilées, le guide se montre plus tolérant selon Le Monde. Il existe toujours une autorisation de principe, avec possibilité de restrictions au cas par cas, laissées à la discrétion des chefs d'établissements scolaires.



Pour les élèves, le guide reprend les dispositions de la loi de 2004, avec davantage de précisions. Les situations devront être étudiées au cas par cas "si le signe ou la tenue que porte l’élève démontre sa volonté, au travers de son comportement, de manifester une appartenance religieuse". Sont concernés aussi bien le port d'un voile ou d'une "jupe longue de couleur sombre".

Un volet éducation sexuelle

Le "vade-mecum" prévu par Jean-Michel Blanquer rappelle que l'éducation sexuelle fait partie du programme obligatoire. "Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins trois séances annuelles et par groupes d'âge homogène. Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes."



"Prévue par la loi depuis 2001, cette éducation à la sexualité en milieu scolaire, reste très souvent insuffisante, quand elle n'est pas carrément passée sous silence par les enseignants ou contestée par les élèves ou les parents", explique L'Express. Dans la même veine, le guide est intransigeant sur les contestations des élèves concernant les enseignements comme la Science et vie de la Terre ou l'histoire, chargés de "déconstruire" les objections.



Parallèlement à ces dispositions, une boîte mail sera mise en place pour faire remonter les problèmes auxquels le personnel sera confronté. Une première réponse est promise dans les 24 heures.