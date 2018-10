publié le 11/10/2018 à 19:08

La laïcité est-elle respectée à l'école ? Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer était l'invité de RTL Soir ce jeudi 11 octobre, après avoir présenté les chiffres des atteintes à ce principe républicain en milieu scolaire. Entre les mois d'avril et juin derniers, un millier de signalements ont été recensés, et plus de 400 cas traités. Selon l'Observatoire de la laïcité, il existe un lien de causalité avec un problème de "mixité sociale".



"Ce sont des chiffres qui sont importants mais qui ne m'ont pas surpris parce que nous savions qu'il y avait des faits de ce type, mais je ne dirais pas que je suis inquiet car nous sommes dans l'action", tempère le ministre. Selon les statistiques, les signalements concernent à 57% les comportements d'élèves, 24% de parents et 8% de personnels de l'Éducation nationale.

"Il y a la question du dialogue avec les parents pour arriver à faire avancer les choses et expliquer qu'il y a des règles de la République à respecter", souligne Jean-Michel Blanquer, qui précise plusieurs religions sont concernées par ces atteintes. Ce sont par exemple, à l'école primaire, des petits garçons qui "refusent de tenir la main d'une petite fille", étaye le ministre, qui évoque également un phénomène nouveau : "Des élèves qui se bouchent les oreilles quand ils écoutent de la musique, ça ne saurait entrer en contradiction avec je ne sais quel précepte religieux."

Objectif 100% de réponses à ces comportements

"Je pense que de façon générale depuis un certain nombre d'années, il y a eu une certaine tendance à ne pas regarder les problèmes en face (...) Le but, c'est déjà 100% de réponses", poursuit-il.



"Il faut commencer par édicter des règles claires, c'est ce qu'on a fait avec ce conseil des sages de la laïcité, désormais vous avez un document avec les règles qui s'appliquent et qui est la référence pour tout le monde."