Macron lors du défilé du 14 juillet : "L'armée se transforme et se modernise"

publié le 14/07/2019 à 13:01

Emmanuel Macron a ouvert ce dimanche les festivités du 14 juillet en descendant les Champs-Élysées à bord d'un "command car" avant le traditionnel défilé militaire placé cette année sous le signe de la coopération militaire européenne.

Emmanuel Macron, dont c'est le troisième défilé de fête nationale depuis son élection en mai 2017, a entamé vers 10h la revue des troupes sur la célèbre avenue parisienne aux côtés de son chef d'état-major. De nombreux sifflets ont retenti à son passage, alors que le chef de l'État est confronté depuis plusieurs mois au mouvement de contestation des "gilets jaunes".

Interrogé sur France 2, Emmanuel Macron a tenu à saluer les blessés ainsi que leurs familles. Le moment le plus émouvant de la cérémonie ? "Oui", a confirmé le président de la République. Ce défilé du 14 juillet était tourné sur l'innovation au cœur de l'armée. "Il y a une base qui seront toujours les armées d'aujourd'hui et ce sont les femmes et les hommes (...) on rééquipe et on innove", a déclaré le président de la République.

Il y a aujourd'hui environ 17.000 soldats partout à travers le monde qui sont en opération Emmanuel Macron Partager la citation





Drones et "homme volant" ont multiplié les démonstrations lors du défilé du 14 juillet. "L'armée se transforme et se modernise", a indiqué Emmanuel Macron.

"Il y a aujourd'hui environ 17.000 soldats partout à travers le monde qui sont en opération. Ils sont en opération extérieure, au Levant, au Sahel, pour combattre le terrorisme. Ils sont en opération dans les mers, sous les mers, sur le plan aérien, pour maintenir nos forces de dissuasion, pour agir, pour nous protéger. Et je veux avoir une pensée pour eux, pour leur famille et en ce jour leur dire merci", a déclaré le chef de l'État.

"J'ai deux choses à leur dire: d'abord merci. Merci d'être parfois très loin, depuis plusieurs mois parfois, loin de vos familles. Merci à vos familles. Et puis vous dire que nous sommes fiers de vous, de ce que vous faîtes chaque jour. Fiers parce que vous protégez la nation, parce que vous êtes notre souveraineté, ce qui permet de nous défendre comme de défendre nos alliés. Et cela, ça n'a pas de prix", a poursuivi le président de la République.