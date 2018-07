publié le 26/04/2018 à 16:34

Un discours qui aurait été particulièrement apprécié de ce côté de l'Atlantique par les zadistes, étudiants révoltés, cheminots en grève, avocats, juges et greffiers mécontents, ou encore par le personnel des Ehpad...



Emmanuel Macron a adressé un message aux étudiants américains de l'université de George Washington jeudi 25 avril, dans le cadre de sa visite aux États-Unis. Un message que certains pourraient qualifier de rebelle.

"Votre génération doit décider pour elle-même, commence le chef de l'État, en anglais. Vous êtes là pour écouter vos professeurs, mais demain, et même aujourd'hui, vous êtes aussi là pour prendre vos responsabilités".

"(...) Si vous n'arrivez pas à trouver la bonne explication à cette frustration, n'abandonnez pas, allez plus loin, et ne croyez pas ceux qui disent 'ce sont les règles du jeu, ne les remettez pas en cause, ça a toujours été comme ça, vous devez suivre les règles'. C'est des conneries ! (rires)". Une phrase résumée dans un tweet : "Vous n'êtes pas obligés de toujours suivre les règles".



You don’t always have to follow the rules. That’s bullshit! pic.twitter.com/ocKUlJ1OML — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 25 avril 2018

Les internautes français, et pas seulement, n'ont pas manqué de faire le parallèle avec les conflits sociaux qui sévissent en France. "Transmis à la zad, dans les fac comme aux cheminots ou aux EHPAD (...) vu qu'on ne te suspecte pas de faire le contraire de ce que tu dis (qui plus est à l'étranger)", écrit un utilisateur sur Twitter, suivi de nombreux commentaires dans le même sens : "Cet homme vous ment. Sa devise est 'Faites ce que je dis, pas ce que je fais'" ; "L'hôpital qui se fout de la charité" ; "Vous rigolez n'est-ce pas ? Vous envoyez la police et l'armée à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous...".

Tiens donc ! ¿

Faudra le dire à nos étudiants français mais surtout le faire savoir au ministre de l'intérieur qui n'hésite pas à envoyer les CRS sur les étudiants qui ne veulent pas suivre les règles que vous leur imposez !! — Galet-Jade (@jadeville2) 25 avril 2018

En mars dernier, il avait tenu des propos similaires devant les étudiants indiens. "Ne respectez jamais les règles !", leur avait-il conseillé dans un centre culturel de New Delhi.