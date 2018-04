publié le 26/04/2018 à 08:22

Emmanuel Macron s'est exprimé devant le Congrès américain mercredi 25 avril, et a reçu un accueil particulièrement chaleureux. Il a convaincu les démocrates sans aucun doute. Les Républicains, ça dépend s’ils sont proches de Trump ou pas. Signalons quand même que c’est dans les habitudes du Congrès américain d’applaudir chaleureusement.



Mais c’est vrai que c’était "on se lève tous pour Macron", une standing ovation. Ils l’ont applaudi toutes les deux minutes on a même entendu des "hourra", des "Vive la France". Et pourtant, une fois passées les belles paroles sur l’histoire commune des États-Unis et de la France, sur les valeurs qui nous unissent, la liberté, la démocratie, une fois évoqués Lafayette, Voltaire, Benjamin Franklin, Martin Luther King, le jazz et le blues, c’était quasiment un discours contre Trump.

Lutter contre les "fake news"

Contre l’Amérique d’abord, chère au Président américain, à propos de laquelle Emmanuel Macron a opposé le multilatéralisme et dénoncé la tentation de repli, de nationalisme. Contre la décision de Trump de sortir de l’accord de Paris sur le climat. Contre la volonté de Trump de remettre en cause l’accord sur le nucléaire iranien, même si Emmanuel Macron a dû adapter sa réponse sur ce sujet. Contre la guerre commerciale que Trump s’apprête à livrer à l’Europe avec des taxes sur l’acier et l’aluminium.

Et même quand il évoque les fake news, ces fausses informations qui circulent sur internet, "ce virus contre lequel il faut lutter", Emmanuel Macron se permet encore un tacle à Trump : "Vous savez à qui je dois cette expression 'fake news' n’est-ce pas ?" Allusion au combat du Président contre les médias qu’il ne cesse de critiquer.

Ils en ont fait des tonnes sur leur amitié

Pourtant, lors des premiers jours, ils en ont fait des tonnes sur leur amitié. C’était même "too much". Et vas-y qu’on se tourne autour, qu’on se fait la bise, qu’on plante un arbre ensemble, qu’on se tape dans le dos. Tout cela était une amitié très surjouée en réalité. Il n’y a qu’à voir la tête d’Emmanuel Macron la veille, constatant que Donald Trump restait campé sur ses positions dans le dossier iranien. Il n’y a qu’à voir la petite scène humiliante d’un Trump qui époussette les pellicules sur le costume de Macron.



Parce que, vous savez, si Emmanuel Macron joue au meilleur ami avec Donald Trump, il sait bien qu’il n’éloignera pas de ce que veut sa base électorale. Macron sait parfaitement que la boussole de Trump c’est son électorat. Alors il use de beaucoup de com’, mais il est surtout un hyper-pragmatique. Il essaie de séduire tout le monde, va chercher à plaire aux démocrates et aux Républicains modérés, sans abandonner ses convictions.



Cela étant, dans cette affaire, personne n’est dupe de personne. Le rapport de force entre les deux hommes reste vigoureux, et il est trop tôt pour dire ce qui va en sortir. Disons que c’est une diplomatie des câlins assez virile.