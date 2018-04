publié le 14/04/2018 à 13:40

Vers un enlisement à Notre-Dame-des-Landes ? Cela fait désormais six jours que les forces de l'ordre ont démarré les opérations d'évacuation et de déblaiement. Samedi 14 avril, de nouveaux affrontements ont éclaté entre gendarmes et manifestants.





Les gendarmes répondaient par des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes aux tirs de fusées des opposants. Un drone survolait la zone. Il y avait au moins trois barricades en bois ou pneus reconstruites sur la D81, dont une enflammée.



Les forces de l'ordre ont essuyé un tir de cocktail Molotov et jet d'acide sur le "chemin de Suez" et ont riposté avec des tirs de gaz lacrymogènes. Il n'y a pas eu de blessé. L'équipe médicale des zadistes a évoqué, pour sa part, une dizaine de blessés dans leurs rangs.

Le gouvernement entre fermeté et appel au dialogue

Lors d'une visite surprise aux gendarmes vendredi, Edouard Philippe a mis en garde contre toute réoccupation des sites évacués tout en gardant la main tendue aux zadistes qui acceptent le processus de régularisation.



Faisant le point des expulsions entamées lundi, Édouard Philippe a déclaré que "l'ensemble des objectifs que nous nous étions assignés a été atteint : 29 squats (sur 96) ont été déconstruits et leurs occupants expulsés".