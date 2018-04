Grève SNCF : "Le gouvernement joue la montre", estime l'UNSA

publié le 25/04/2018 à 20:55

Malgré la main tendue d'Édouard Philippe, l'intersyndicale de la SNCF a appelé les cheminots à un rassemblement le 3 mai à Paris et dans plusieurs villes françaises pour mettre la pression sur le gouvernement.



Les quatre syndicats représentatifs (CGT, Unsa, SUD, CFDT) prévoient également "une journée sans cheminots" le 14 mai si leurs revendications unitaires n'étaient pas entendues par le Premier ministre, qu'ils doivent rencontrer le 7 mai. "On considère cette rencontre comme un premier élément positif de ce bras de fer qui se joue actuellement. On constate que cela vient un peu tardivement mais on prend cela positivement car c'est une porte ouverte à un début de négociations", a réagi Roger Dillenseger, secrétaire général de l'UNSA-Ferroviaire.

Malgré cette avancée certaine, pas question pour les syndicats de baisser la garde. "On n'est pas sûr d'avoir des vrais résultats dès le premier jour donc on met tout en place pour poursuivre la mobilisation voire la renforcer s'il le faut", a-t-il argumenté estimant que le gouvernement était en train de "jouer la montre" pour mettre les cheminots "dans une situation d'étouffement".