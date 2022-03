"Macron Assassin !" : Eric Zemmour dit ne pas avoir entendu les cris de la foule

Emmanuel Macron a qualifié Éric Zemmour de "malentendant". Le candidat d'extrême-droite a affirmé ne pas avoir entendu les cris de ses militants lors de son meeting du Trocadéro, dimanche 27 mars. Leur slogan ? "Macron assassin".

RTL était sur place. Les insultes étaient en réalité très audibles. La réaction d'Éric Zemmour ? Aucune. Il a poursuivi son discours comme si de rien n'était. Contraste avec sa réaction quelques minutes plus tôt quand la foule s'est mise à crier : "On vous aime". Cette fois-ci, le candidat a très bien entendu et sa réponse fut immédiate : "Moi aussi".

La foule s'en est pris à Emmanuel Macron 20 minutes après le début du meeting. Éric Zemmour, à ce moment-là, fait la liste des victimes de l'insécurité ou de l'islamisme en France. Il évoque ainsi Mireille Knoll, cette femme juive poignardée à son domicile, ou encore les victimes de l'attentat de Romans-sur-Isère en 2020.