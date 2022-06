LR : Laurent Wauquiez peut-il succéder à Christian Jacob ?

C'est le pot de départ du jour. Ce jeudi 30 juin au soir, Christian Jacob dira au revoir aux équipes de LR. Le futur ex-patron du parti avait prévenu : début juillet, c'est fini. La semaine prochaine, LR décidera du calendrier pour élire son successeur, sans doute pas avant octobre-novembre.

Laurent Wauquiez va-t-il se présenter ? Il n'a pas encore tranché et ne dira rien avant la fin de la semaine prochaine, voire après le 14 juillet selon nos informations, le temps que le nouveau gouvernement se mette en place et que le paysage politique se stabilise un peu.

En attendant, Laurent Wauquiez consulte. Beaucoup. Son objectif, c'est l'Élysée en 2027. Le parti est-il le meilleur chemin ? Nombre d'élus le poussent à y aller, histoire que la question du candidat soit réglée. Même si on n'est jamais sûrs de rien, surtout à 5 ans.. D'ailleurs certains de ses amis lui déconseillent car le parti serait un "boulet".

"L'avantage, dit un proche : ça positionne Wauquiez en première ligne dans le ping-pong avec l'exécutif pendant 5 ans. L'inconvénient : difficile de construire une nouvelle offre et ne pas être dans la restauration". Récupérer LR en 2022, 2 ans avant les élections européennes de 2024, ça rappelle un très mauvais film à Laurent Wauquiez. En 2017, il devient président de LR, deux ans plus tard, le crash des européennes le conduit à démissionner... C'est pour ça qu'il pèse le pour et le contre.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info