Faut-il s'inquiéter de la dette de 2.900 milliards d'euros de la France ?

Le "quoi qu'il en coûte", c'est fini. Bruno Le Maire assure sur que l'État français a "atteint la cote d'alerte sur les finances publiques". "Les conditions de financement ont changé : nous pouvions emprunter à 0 % voire à des taux négatifs, alors qu'aujourd'hui nous empruntons à plus de 2 %", a expliqué le ministre de l'Économie et des Finances sur BFM TV.

Geoffroy Roux de Bézieux, le président du Médef, a récemment utilisé la même expression que Bruno Le Maire dans Les Échos. Il y a deux façons d’interpréter cette formule. La première lecture est politique : le ministre de l'Économie voulait mettre un cadre au compromis qui se dessine à l’Assemblée autour du projet de loi sur le pouvoir d’achat. Compromis qui va tester les limites financières.

L’autre lecture est économique. C’est la première fois que la dette de la France dépasse le seuil des 2.900 milliards d’euros. Cela fait presque 115 points de PIB. La moyenne européenne se situe bien en dessous à 88% du PIB au premier trimestre 2022.

Quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir à la mi-2017, la dette était de 2.275 milliards d’euros. C’était à peine plus de 100 points de PIB. On a pris plus de 600 milliards d’euros de dette en cinq ans. Si on compare avec les précédents mandats : 15 points de PIB d’augmentation de la dette, c’est deux fois que sous François Hollande, qu’on a critiqué comme dépensier. Sous Nicolas Sarkozy, c’était 25%.



>> Hors-série Lenglet-Co, un podcast hebdomadaire présenté par François Lenglet, qui vous donne les clés pour tout comprendre des évolutions et des mutations économiques, en Europe et dans le monde. Le journaliste en profite aussi pour tordre le cou à de nombreuses idées reçues sur l'économie.

Si vous souhaitez poser des questions à François Lenglet, écrivez à temoins@rtl.fr.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info