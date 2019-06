Vers un rapprochement entre Marion Maréchal et les Républicains ?

publié le 27/06/2019 à 08:06

Le lancement des grandes manœuvres a commencé à droite. L’élection du nouveau président des Républicains, qui n’aura lieu qu’en octobre prochain, a déjà commencé dans les têtes de certains qui en profitent même pour tenter de faire bouger les lignes sur la question des alliances.

Plusieurs n'hésitent d'ailleurs pas à transgresser certaines règles sacro-saintes chez les Républicains. C’est le cas d'une quinzaine d’élus et de parlementaires du parti qui auraient, selon les informations de l’Obs et du Figaro, dîné avec Marion Maréchal ce mardi 25 juin, à l’étage privatisé d’un restaurant du 9ème arrondissement de Paris.

C’est l’un des proches de l'ancienne députée du Vaucluse, le directeur du magazine l’Incorrect, Jacques de Guillebon, qui avait organisé la rencontre, initialement prévue pour le lendemain des élections européennes. Mais il a également été aidé par un jeune militant des Républicains, Erik Tegner, qui fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux et dans les médias en plaidant ouvertement pour un rapprochement entre la droite et l'extrême droite.

Une ligne "très proche de celle de Laurent Wauquiez"

Lors de ce dîner, le député LR de l’Ain Xavier Breton, le conseiller régional des Pays de Loire Sébastien Pilard, membre du bureau politique des Républicains et le sénateur du Val d’Oise, Sébastien Meurant étaient présents autour de la table et tous, sans exception, assument la démarche.

"Je préfère discuter avec Marion Maréchal qu’avec Emmanuel Macron" a notamment confié Sébastien Pilard au Figaro en précisant que selon lui, la ligne de Marion Maréchal est "très proche de celle de Laurent Wauquiez". "On ne peut pas continuer à se bunkeriser" justifie de son côté Xavier Breton tandis que Sébastien Meurant souligne que Marion Maréchal n’a plus sa carte au Rassemblement national et invite carrément les siens à sortir du piège mitterrandien qui interdirait de parler à Marion Maréchal.

Mais il était bien question de fond lors de ce dîner puisqu’entre deux planches de charcuteries, accoudés à des tonneaux en bois, les participants au dîner ont discuté bioéthique, privatisation d’ADP, insécurité et immigration. Autant de sujets que l’ancienne députée les a invités à porter dans l’espace public pour "dépasser les partis" et les impétrants auraient bien l’intention de se revoir en septembre.

A noter, pour ceux qui doutaient de l’activisme discret de celle qui continue à se présenter comme une simple directrice d’école, que la semaine dernière, selon l'Obs, la nièce de Marine Le Pen avait déjà rencontré une vingtaine de collaborateurs de parlementaires LR dans un autre restaurant parisien déjà.

Le plus

À droite, toujours, les jeunes LR agacent. Ils étaient une vingtaine de trentenaires élus ou députés LR emmenés notamment par celui du Lot, Aurélien Pradié, à lancer ce mercredi 26 juin au siège du parti ce qu’ils appellent un "comité du renouvellement" où ils prônent une "refondation" par les idées



Ils vont lancer des "ateliers du renouvellement" le 18 juillet prochain sur des thématiques de l’alimentation au féminisme, en passant par le handicap et les "fins de mois". Une initiative moyennement appréciée par le reste de leurs congénères. "Ils se sont mis à dos 90% du groupe. Au lieu de dire 'on veut du renouveau', ils disent 'on veut du renouvellement' ! Je lui ai dit, à Aurélien Pradié. Le renouveau c’est un état, tu verras, ça passe vite". C’est ce que m’a confié l’un de leurs aînés, à l’Assemblée nationale.

..