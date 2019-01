publié le 15/01/2019 à 15:06

Internet n'est pas toujours une zone de non-droit. Un électricien de 31 ans qui dit avoir participé à deux manifestations des "gilets jaunes" à Paris a été condamné à huit mois de prison avec sursis lundi 14 janvier à Versailles pour des menaces de mort proférées sur les réseaux sociaux à l'encontre de la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa et d'un policier.



Interpellé samedi matin à son domicile près de Mantes-la-Jolie (Yvelines), l'homme, dont le casier judiciaire était vierge, était jugé pour des messages envoyés sur Facebook quelques jours plus tôt, jeudi et vendredi. Il a été condamné pour outrage, menaces de mort et de crime à l'encontre d'un élu, menace de mort à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique et usage de stupéfiants, car de la résine de cannabis a été retrouvée à son domicile.

L'enquête a débuté après le signalement d'un autre "gilet jaune" dont le frère policier avait été menacé par le prévenu sur Facebook. Les enquêteurs ont retrouvé à son domicile deux messages menaçant Marlène Schiappa de mort et de viol sur le réseau social. L'accusé a affirmé avoir seulement copié-collé l'un des messages depuis un groupe Facebook sans savoir qu'il ciblait la secrétaire d'État.

Le procureur a estimé que les menaces à l'encontre d'élus ne relèvent pas de la liberté d'expression, précisant que Marlène Schiappa est "celle qui subit le plus de cyberharcèlement au gouvernement depuis des mois". Insultée pour s'être opposée à la collecte de fonds en soutien au boxeur Christophe Dettinger la semaine dernière, la secrétaire d'État a porté plainte pour cyberharcèlement.