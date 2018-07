Limitation à 80 km/h : les radars flashent beaucoup plus qu'avant

publié le 31/07/2018 à 04:39

La mesure était vivement critiquée et elle l'est toujours. Depuis le 1er juillet dernier la limitation de vitesse des routes secondaires est passée de 90 à 80 km/h. Et après un mois d'application un premier constat est fait : les radars flashent beaucoup plus qu'avant.



Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, a confirmé cette hausse dans des propos rapportés par Ouest-France. La courbe "semble être celle-ci", affirme-t-il. "Mais les radars finiront par moins flasher, les automobilistes feront attention". Le délégué interministériel à la sécurité routière a confirmé des chiffres évoqués par le préfet du Var, Jean-Luc Videlaine. Dans Var Matin, ce dernier a confié que "les sept radars fixes positionnés sur les routes à 80 km/h flashent deux fois plus qu'avant".

Si la contestation n'en finit pas, le Conseil d'État a rejeté mercredi 25 juillet la suspension du décret réclamée par une cinquantaine de députés.