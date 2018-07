Limitation à 80 km/h : quel impact sur les temps de trajet ?

publié le 01/07/2018 à 14:25

Alors que la mesure sur l'abaissement à 80 km/h sur les routes secondaires est entrée en vigueur ce dimanche 1er juillet, retour sur l'impact cette baisse de 10km/h et son influence sur les potentielles pertes de temps pour les automobilistes.



Énormément de chiffres circulent sur le sujet, mais pour Christophe Ramond de la Prévention routière l'impact sur le temps de trajet est mesuré. "Si on parcourt 100 km sur des routes départementales, on va perdre 5 à 10 minutes. C'est une perte de temps théorique", confie-t-il, "parce que dans la réalité on ne roule pas toujours à la limitation de vitesse pour plusieurs raisons".

Et c'est aussi valable sur les autoroutes : "Si on prend la vitesse de 140 km/h sur un long trajet de 500 km là on gagne 15 minutes", affirme Christophe Ramond. "En revanche on multiplie les risques". Risque d'accidents mais aussi le risque de recevoir une amende, "ça fait cher la minute gagnée". Si un automobiliste se fait arrêter à 90 au lieu de 80 km/h, il risque ainsi un PV de 68 euros et un point de moins sur son permis.