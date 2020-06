publié le 24/06/2020 à 08:49

Depuis plusieurs mois, François Ruffin, député Insoumis (LFI) de la Somme, et Bruno Bonnell, député La République en Marche (LaREM) du Rhône, planchent sur une mission d'information parlementaire autour des "métiers du lien", que sont ceux d’assistante maternelle, animatrice périscolaire, accompagnante d'enfants en situation de handicap et auxiliaire de vie sociale.

Le député de la majorité les qualifie de "métiers qui font société" et estime qu'ils sont vitaux puisque "la grande cause du XXIe siècle, ce n'est pas l'éducation comme au XIXe mais c'est le soin et la santé". "Ce sont des métiers dont l'utilité est évidente du berceau jusqu'à la mort" a de son côté estimé François Ruffin qui déplore qu'ils soient "sans statut et sans revenus dans la société". Ce sont "des métiers à temps complet pour un salaire partiel", a également regretté Bruno Bonnell.

Le député Insoumis a précisé que "plus de 80%" des personnes qui exercent ce métier sont des femmes ce qui explique, selon lui, "l'une des raisons de leur dévalorisation". Il appelle à ce qu'il y ait "un service national de ces métiers" et une "homogénéisation".

Bruno Bonnell est revenu sur la précarité de ces métiers et souligne que "ces personnes sont payées à l'heure et à la tâche" et sont "totalement fragmentées avec une amplitude horaire très large" puisque certaines tâches ne durent qu'un quart d'heure. Il souhaite que ces personnes "soient payées à la demi-journée" et fustige que "ce sont des oubliés de la République".