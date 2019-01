publié le 02/01/2019 à 08:05

Quelques mois après les premières révélations sur l'affaire Benalla, Emmanuel Macron se retrouve une nouvelle fois confronté à une polémique concernant son ancien chargé de mission à l'Élysée. Pour Benoît Hamon, le responsable est le président de la République. "J'ai envie de dire au président de la République : 'mais faites-vous un peu respecter et respectez-nous, en vous faisant respecter'", attaque-t-il sur RTL.



Le fondateur du mouvement Générations "trouve" qu'Emmanuel Macron fait preuve "d'une incroyable faiblesse". Et d'ajouter : "On nous prêtait d’avoir un président de la République fait d'un bois sacré et dur mais il est d’une faiblesse incroyable. Ce que révèle Alexandre Benalla, c’est la faiblesse d’Emmanuel Macron. Il n’y a pas d’affaire Benalla, il n’y a qu’une affaire Macron".

Selon Benoît Hamon, le président de la République doit s'expliquer devant les Français. "Si effectivement, il a continué à entretenir une correspondance avec Alexandre Benalla, on aimerait bien savoir de quoi il a parlé, quand on sait ce qui est reproché à Alexandre Benalla", conclut-il.

Ces derniers jours, la presse a révélé que l'ancien collaborateur disposait toujours de passeports diplomatiques, et qu'il effectuait des voyages d'affaires auprès de dirigeants africains, suscitant une nouvelle controverse autour des relations supposées qu'Alexandre Benalla a pu continuer d'entretenir avec l'Élysée après son licenciement.