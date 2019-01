Lettre d’Emmanuel Macron : "un mea culpa" selon Éric Zemmour

et Éric Zemmour

publié le 14/01/2019 à 09:50

"Le début est un mea culpa très intéressant où Emmanuel Macron, au bout de 18 mois de mandat, découvre que la France est un pays original, voire exceptionnel. Ça nous change de ‘il n’y a pas de culture française’ et des ‘gaulois réfractaires’. Au moins les "gilets jaunes" auront servi à ça", déclare Éric Zemmour.



"Tout est discutable sauf ce qu’il a fait depuis 18 mois, je trouve ça assez curieux même si je le comprends", ajoute-t-il. "Il dit ce n’est ni une élection, ni un référendum, c’est une expression", lui répond Alba Ventura. "C’est vrai qu’il y a une ambiguïté, de quoi va-t-on pouvoir parler, si on part là-dessus il n’y aura pas de débouchés politiques si on part là-dessus ce sera trop large".

"Il ne découvre pas la France aujourd’hui, comme le disait Éric, pour une raison très simple, que l’on soit d’accord avec lui ou pas, que l’on ait voté contre lui ou avec lui, pendant la campagne, un de ses thèmes a toujours été ce qu'il appelait le récit national", répond Alain Duhamel.