Les Républicains peinent à se positionner face à la hausse des prix du carburant

publié le 12/11/2018 à 08:15

À droite, on se divise sur la question des carburants. Plus exactement, sur la réponse à apporter au gouvernement qui lui-même peine à défendre sa hausse des taxes sur l’essence et le diesel.



Les désaccords sont tels que la semaine dernière, le président du parti, Laurent Wauquiez, a même dû renoncer à la conférence de presse qu’il espérait organiser mercredi 14 novembre, en compagnie des ténors de LR. L’objectif était de demander publiquement et formellement à Emmanuel Macron de renoncer à la hausse prévue pour le mois de janvier.

Sauf que par téléphone, ce dimanche 11 novembre, le chef de file des sénateurs des Républicains, Bruno Retailleau, lui a signifié son opposition. Pas question pour lui, a-t-il expliqué en substance, de soutenir l’initiative des deux vice-présidents de LR, les députés Guillaume Peltier et Damien Abad. Ceux-ci, dans un "appel aux territoires", lancé le même jour, proposaient la création d’un "chèque-carburant" mensuel de 100 euros pour les 13 millions Français qui n’ont pas accès aux transports en commun.

Le "chèque-carburant" mis de côté

Une hérésie à 15 milliards d’euros, selon l’entourage de Bruno Retailleau, que Guillaume Peltier proposait de financer grâce à une nouvelle taxation imposée aux sociétés d’autoroute. Laurent Wauquiez préférerait, lui, un chèque financé par les entreprises, comme le ticket restaurant.



Le doute s’étant néanmoins installé, à un moment où beaucoup à droite prônent pour que l’accent soit remis sur la baisse de la dépense publique, l’idée du chèque-carburant a été retirée en catastrophe d’un tract "contre le racket fiscal", qui avait été distribué mardi 6 novembre dans sa version initiale lors de la réunion de l’équipe dirigeante de LR. D’où cette position commune a minima qui aura finalement été défendue par tous, tout au long de la semaine : il faut avant tout revenir sur la hausse des taxes.

Le plus

Le numéro 2 des Républicains et ancien Ministre des Affaires Européennes, Jean Léonetti, n’est pas prêt à être tête de liste LR aux élections de mai 2019 à n’importe quel prix. Il est déjà parti en guerre contre "les vieux schnocks", comme ils sont désormais cruellement surnommés. Brice Hortefeux, Nadine Morano et Rachida Dati, tous trois députés européens sortants : il n’en veut pas sur la liste. Officiellement, il s'agit d'une question de renouveau.



En fin de semaine dernière, la rumeur courait que Jean Léonetti était même prêt à mettre fin aux discussions avec Laurent Wauquiez. Il a assuré à RTL ne pas avoir "mis d’ultimatum". "J’ai simplement évoqué un certain nombre de problèmes", concède-t-il tout juste. Il assure qu’à ce jour il est incapable de dire s’il sera même présent sur la liste. "Il tâche surtout de se faire désirer", grinçait dimanche 11 novembre un autre membre de l’équipe dirigeante.