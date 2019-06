publié le 05/06/2019 à 20:05

Gérard Larcher, le président du Sénat, a réuni mardi 4 juin les principaux dirigeants des Républicains. L'état-major réuni n'a évidemment pas trouvé la pierre philosophale. On peut toutefois dire qu'il y a une idée intéressante, une idée qui est une erreur et un point d'interrogation.



L'idée intéressante c'est de partir des territoires car c'est le point fort des Républicains, qui sont toujours le premier parti de France sur ce point. Disons qu'à partie de ça, ils peuvent imaginer reconstruire, remobiliser, avec le moins possible d'étiquette partisane. Donc c'est habile, même si ce n'était pas fait pour ça puisque c'était fait pour déstabiliser Laurent Wauquiez, qui est parti.

En revanche, l'idée d'organiser une grande convention nationale précédée par de petites et moyennes conventions locales et régionales, franchement ça doit être la 150e fois qu'on fait ça. Dans le meilleur des cas, ça se termine par une tribune dans Le Monde qui n'est même pas annoncée à la une, donc je pense que c'est vraiment du temps perdu.

Quant au point d'interrogation, il concerne celui ou celle qui succédera à Laurent Wauquiez.