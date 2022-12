Les Républicains : ces élus LR qui quittent le parti après l'élection d'Eric Ciotti

Les Républicains ont un nouveau président. Eric Ciotti a été élu à la tête du parti de droite avec 53,3 % des voix au second tour face à Bruno Retailleau. Mais la victoire du député des Alpes-Maritime n'a pas été du goût de tous les élus Républicains. François Grodidier, maire de Metz, fait partie des mécontents qui voientt dans la victoire d'Eric Ciotti un travestissement de son parti.

Après 41 ans de fidèle service, François Grodidier a annoncé quitter "les Républicains pour ne pas (s)e rabougrir, non pour aller ailleurs, mais pour rester (s)oi-même, dans la fidélité à (s)es engagements pour les habitants de la Ville de Metz". Pour l'instant, il n'a pas précisé s'il comptait rejoindre un autre parti. Ce n'est pas le cas de la présidente LR de Haute-Garonne, Laurence Arribagé, qui a indiqué quitter Les Républicains pour Horizons, le parti d'Édouard Philippe.

Une quinzaine d'élus de Nice ont également informé de leur départ, quelques mois après celui du maire actuel de la ville, Christain Estrosi. Pierre-Paul Leonelle, vice-président de la Métropole Nice-Côte-d'Azur et élu régional, Joseph Segura, le maire de Saint-Laurent-du-Var ou encore Anthony Borré ont décidé de quitter le parti, comme le rappelle TF1 Info.

Patrick Nardin, maire d'Epinal, a mis fin à 40 ans de militantisme au sein de son parti. "Eric Ciotti est loin de représenter les valeurs du gaullisme. Moi, je me souviens quand même des propos de Monsieur Ciotti au moment des présidentielles qu'entre Emmanuel Macron et Eric Zemmour il soutiendrait Eric Zemmour. Si l'extrême droite existe en France, c'est tout simplement parce qu'elle s'est construite dans la détestation du gaullisme", explique-t-il.

Mais si les réactions et les départs ont été nombreux, cela ne semble pas inquiéter le nouveau président des LR. "Mon souci sera de faire revenir ceux qui nous ont quittés et qui nous ont conduits au score de l’élection présidentielle. (…) Ceux qui partent, c'est un soubresaut, je ne les retiendrai pas. Je veux faire revenir ceux que nous avons déçus. (…) Il faut par la fermeté et la clarté faire revenir les électeurs de droite", a déclaré Eric Ciotti au micro de RTL.

Ce ne sont pas encore des poids lourds et ce n'est pas encore la débandade générale mais ce frémissement dit quelque chose du malaise qui existe dans une frange du parti. Des élus attendent de voir le style Ciotti en action et se réservent la liberté de claquer la porte s'il draguait trop lourdement les électeurs d'Eric Zemmour. Au Sénat notamment, les centristes, alliés traditionnels de la droite, sont à surveiller comme le lait sur le feu.

La majorité, en tout cas, salive déjà et prie pour que l'élection d'Eric Ciotti fasse imploser le parti pour braconner plus facilement sur les terres LR à l'Assemblée. En ces temps de majorité relative, chaque prise de guerre rapporte très cher.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info