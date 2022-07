Les infos de 8h - Redevance tv : l'opposition ne croit pas au nouveau modèle économique

Les députés ont voté la suppression de la redevance audiovisuelle qui s'élève aujourd'hui à 138 euros par an et par foyer. Elle pourrait être remplacée par une fraction de la TVA. La majorité tente de rassurer sur le futur modèle économique.

Mais une partie de l'opposition à gauche, comme la Nupes notamment, qui a voté contre cette suppression, s'inquiète pour l'indépendance et le financement futur des médias audiovisuels publics.

Certains ne croient pas à ce nouveau modèle économique à l'image de Sophie Taillé-Polian, députée écologiste du Val-de-Marne. "Mais comment vous croire après les mots du président de la République qui a qualifié nos services publics de "honte de la République" ? Comment vous croire après la baisse continue des budgets depuis cinq ans ? Comment vous croire ? Nous ne vous croyons pas", a-t-elle lancé.

"Pardon, nous jugeons sur les actes et ce que nous voyons, c'est que quelque part, avec cette budgétisation, vous préparez le terrain pour une éventuelle future privatisation et une baisse de l'indépendance dès maintenant et c'est ce que les professionnels craignent", a souligné la députée.

