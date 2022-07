Les infos de 8h - "J'étais tétanisée" : à Toulouse, une octogénaire a vu son salon traversé par une balle perdue

Une terrible histoire. À Toulouse, dans le quartier du Mirail, une octogénaire a vu son salon traverser par une balle perdue. La semaine dernière, deux individus tirent en l'air à la Kalachnikov. L'une des balles atteint le septième étage et l'appartement de cette retraitée.

Cette dernière qui recevait sa famille, et notamment sa petite fille, a vu sa vitre brisée. "La balle a traversé le volet. Je me suis dit 'comment elle a fait la balle pour rentrer chez moi' sachant que je suis au septième étage", témoigne anonymement l'octogénaire au micro de RTL. "J'ai entendu deux coups de feu. Ma petite fille me disait 'mamie il y a des morceaux de verre'. Je n'ai pas réalisé sur le coup", ajoute-t-elle.

Traumatisée par ce qu'elle vivait, elle confie être "allongée sur le fauteuil, car elle tremblait de partout", l'octogénaire confie avoir eu très peur de mourir, parce que "la balle est passée tout près, à un mètre à peu près. C'est un miracle que personne n'ait été touchée. Je n'ai rien compris à ce qu'il m'arrivait, j'étais tétanisée".

La retraitée affirme aujourd'hui qu'elle "ne sent pas en sécurité dans son appartement, car il y a souvent des jeunes qui ne sont pas du quartier qui trainent dehors", explique-t-elle. C'est pour cette raison qu'elle confirme à RTL qu'elle va "partir pour la sécurité de ses filles et pour recevoir ses petits-enfants tranquillement et dans la sécurité".

