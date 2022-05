Le ministre de l'Intérieur pointait déjà le comportement des fans de Liverpool le soir même de la finale de la Ligue des champions. Selon Gérald Darmanin, rien ne serait arrivé samedi 28 mai si les supporters anglais ne s’étaient pas massivement présentés avec de faux billets à l’entrée du Stade de France.

"Dans le stade, il y a eu vingt-neuf interpellations, la moitié d'entre eux étaient des Britanniques (...) donc quand j'entends dire qu'aucun Britannique n'a eu un comportement inadéquat, c'est tout à fait faux", a ainsi réitéré le ministre lundi 30 mai sur le plateau du 20 heures de TF1.

Outre-Manche, où ce fiasco est considéré comme le résultat de l'incompétence des autorités françaises, cette ligne de défense passe évidemment très mal. "Il n'y a aucune chance qu'il y ait eu 40.000 faux tickets, il n'y a pas de preuves. Si c'est le cas, d'où est-ce qu'ils viennent et pourquoi les autorités n'étaient pas au courant", interroge Will, venu à Paris pour assister au match.

"Pourquoi la police n'était pas là pour nous protéger ? Je ne comprends pas, cela se voyait clairement que nous étions les fans avec nos tee-shirts et écharpes rouge. Les locaux ont forcé les portiques et moi j'avais peur qu'on m'arrache le billet des mains", témoigne Robert, gazé quatre reprises alors qu'il voulait juste présenter son ticket.

Pour ces deux hommes, cela ne fait aucun doute : si les autorités françaises pointent du doigts les supporters, c'est pour faire oublier leur incompétence. "Ils ont répété des mensonges. Je veux qu'ils disent 'on s'est trompé, on est désolé', cela nous rendrait heureux", déclare l'un, tandis que l'autre affirme qu'il n'ira "plus jamais à une finale européenne, cela m'a coûté 4.000 euros pour être traité comme un idiot". "Je n'ai plus confiance en l'UEFA et une enquête ne mènera à rien", conclue-t-il.

