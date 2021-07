Éric Dupond-Moretti traverse décidément une mauvaise passe. Le ministre de la Justice est déjà convoqué la semaine prochaine en vue d'une mise en examen pour conflit d'intérêt, et voilà qu'on apprend qu'il a oublié de déclarer 300.000 euros de revenus en 2019. Le Garde des Sceaux plaide la bonne foi.

Il dit que c'est son ancien comptable qui a commis l'erreur. Au passage, on note que la Haute Autorité pour la transparence, celle qui est chargée de vérifier que tous les ministres sont en règles, n'avait rien vu. Depuis, tout a été corrigé, payé, tout est en ordre. Il n'empêche, les ennuis s'accumulent pour Éric Dupond-Moretti, d'ordre très varié : ennuis fiscaux, ennuis politiques après la rouste reçue dans les Hauts-de-France et surtout ennuis judiciaires avec cette possible mise en examen dans 8 jours dans une enquête sur des conflits d'intérêt. Ça deviendrait très inconfortable pour lui.

Très inconfortable aussi pour Emmanuel Macron. Attention, le président n'est pas du genre à retirer sa confiance tant que ses proches sont présumés innocents, mais il y a un an, lors de sa nomination, Éric Dupond-Moretti était arrivé comme un atout inattendu. Il ne faudrait pas que la botte secrète du président se transforme en caillou dans sa botte.

