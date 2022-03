Notre-Dame de Paris : où en sont les travaux, trois ans après le drame ?

Depuis l'incendie à Notre-Dame de Paris, les travaux ont beaucoup avancé. À l'intérieur, la sécurisation est terminée avec la présence d'un gigantesque échafaudage. On nettoie aussi, car l'incendie n'a pas tout détruit, mais a endommagé beaucoup de choses, notamment à cause des poussières de plomb et par l'eau utilisée par les pompiers.

En ce moment, les murs sont nettoyés, les sols. Il faut enlever les résidus de poussière de plomb. Une quarantaine de Compagnons sont mobilisés pour nettoyer de haut en bas. On nettoie aussi les voûtes, qu'il faut également dessaler parce que de l'eau de pluie est tombée dans la cathédrale et aussi l'eau des pompiers. Donc les voûtes étaient imbibées d'eau et une réaction chimique entraîne une cristallisation des sels qui s'est produite, et ce sel risque d'abîmer les pierres.

On se prépare aussi à curer les réseaux techniques : câbles électriques, tuyaux d'eau, de chauffage. Les 24 chapelles à l'intérieur vont également être restaurées. Ces dernières n'ont pas été abîmées par les flammes, mais au fil du temps.

Rénover l'orgue

Mais tout ne se passe pas dedans. Beaucoup d'artisans participent à la restauration de la cathédrale. Par exemple, l'orgue et la charpente. Le premier cité n'a pas brûlé, mais les 8.000 tuyaux ont été abîmés par les poussières de plomb. De l'été à décembre 2021, il a fallu enlever à la main, les 8.000 tuyaux pour les nettoyer. Trois ateliers, dans l'Hérault, la Corrèze et le Vaucluse restaurent les tuyaux et le sommier (parties en bois qui accueillent les tuyaux). Il faudra ensuite réinstaller puis réaccorder l'orgue, ce qui se fera la nuit, avec un spécialiste, à cause des travaux en journée.

Tout ne sera pas complétement terminé en 2024, mais on pourra, sans doute, accéder à la cathédrale, des messes seront célébrées. Pour la charpente, 1.000 chênes ont été donnés par des propriétaires privés et publics. Elle sera refaite petit à petit. 2024 est une date symbolique notamment avec les Jeux Olympiques et les cinq ans de l'incendie.