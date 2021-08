Rodéo sauvage à Toulouse : "C'est abominable", s'indigne la meilleure amie de la victime

Un quartier entre colère et tristesse. Un rodéo urbain a mal tourné jeudi 26 août 2021 près du Mirail à Toulouse. Une femme de 77 ans a été mortellement percutée par un motard de 25 ans qui entamait une roue arrière, tandis qu'elle traversait la route. Sa meilleure amie confie son désarroi au micro de RTL.

Marie Té, concierge de son immeuble et meilleure amie de la victime est effondrée et indignée au lendemain du drame : "C'était une excellente amie, une excellente voisine", confie celle qui se dit "surtout très en colère contre ces abrutis".

"Je ne comprends pas que la police n'intervienne pas plus souvent pour faire quelque chose. Alors qu'elle marchait tranquillement sur le bord, là où se trouvent généralement les piétons et les cyclos, et l'autre là, il est venu la buter carrément. C'est affreux, c'est abominable, inadmissible", regrette Marie Té, en colère.

"Ce n'est pas juste que ça lui soit arrivé à elle, elle venait d'avoir d'autres petits enfants, des jumelles. Elle s'en occupait dès qu'elle le pouvait. C'était une femme formidable, toujours gaie. J'ai du mal à imaginer que je ne la verrais plus", s'effondre sa meilleure amie, indignée.