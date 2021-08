Afghanistan : les Français réticents à l'accueil de réfugiés

Depuis la prise de Kaboul par les talibans, les évacuations de réfugiés afghans se succèdent, notamment vers la France, où des centaines sont déjà arrivés à l'aéroport de Roissy. Selon un dernier sondage BVA pour RTL et Orange, la majorité des Français (56%) est réticente à l'accueil de ces réfugiés afghans.

Trois Français sur dix (29%) sont même très opposés à cette idée qui suscite le rejet de la quasi-totalité des sympathisants RN (92%), et de près des deux tiers des sympathisants LR (65%). Au contraire, 44% des Français se disent favorables à l'accueil de ces réfugiés afghans, notamment parmi les plus jeunes (55% des 18-24 ans, seule classe d’âge à y être majoritairement favorable), les cadres (59%), les plus diplômés (61%) et les sympathisants de gauche (71%).

Notons que les électeurs d’Emmanuel Macron au 1er tour de 2017 y sont majoritairement favorables (64%), selon cette enquête réalisée auprès d’un échantillon de 1.003 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus et interrogés par Internet les 25 et 26 août 2021.

La majorité des Français est opposée à l'accueil des réfugiés afghans Crédit : RTL