publié le 23/02/2020 à 09:26

À trois semaines des élections municipales, l’évêque de Montauban crée la polémique dans une commune du Tarn-et-Garonne : Lafrançaise, et ses 2.800 habitants. À l’entrée du village, l’église Saint-Georges est fermée depuis octobre 2011 en raison de fissures dans les voûtes.

L’évêque de Montauban, Bernard Ginoux, exige qu’elle soit rapidement rénovée ou reconstruite. Il l’a fait savoir, dans une lettre adressée au maire, ainsi qu’à la presse locale, ce qui n’a pas plu à l’édile, Thierry Delbreil.

Dans cette affaire, c'est la forme qui fait le plus polémique. "On n'est plus sur un format de dialogue mais de dénonciation. Ce n'est pas du Peponne ou du Don Camillo. L'évêque a déterré une hache de guerre qui n'existe pas", souligne le maire. "L'église sera sauvegardée, nous nous y engageons", insiste-il.

Patrick Soulac, ancien maire et lui aussi candidat aux municipales considère qu'il n'y a pas d'atteinte à la laïcité "On est dans un État libre. L'évêque a le droit de s'exprimer". La proposition de détruire l'église pour en reconstruire une autre ne convainc pas les habitants. L’investissement est important pour ce village : plus d’un million d’euros alors que deux autres églises sont à la disposition des paroissiens du village.

