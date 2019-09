Violences conjugales : pourquoi fermons-nous les yeux ?

publié le 05/09/2019 à 07:00

Les chiffres font peur : on compte 101 féminicides depuis le 1er janvier, en France. Et si se tient en ce moment le "Grenelle contre les violences conjugales" réunissant le gouvernement et les associations, il faut également écouter les témoignages de celles qui ont souffert et souffrent encore pour se poser les bonnes questions.

Pourquoi et comment avons-nous fermé les yeux ? Les violences conjugales sont-elles banalisées ? Comment signaler efficacement ces violences ? Sont-elles suffisamment prises au sérieux ?

Invités

- Ernestine Ronai, experte auprès de la Mission Interministérielle pour la Protection des Femmes

- Morgane Seliman, auteure de Il m'a volé ma vie

- Édouard Durand, magistrat et membre du conseil scientifique de l’Observatoire national de l’enfance en danger)