publié le 30/09/2019 à 06:57

Marine Le Pen et les autres députés du Rassemblement national ne se rendront pas à la cérémonie ce lundi. La famille Chirac n'a pas souhaité leur présence. On verra en revanche les anciens présidents Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy et François Hollande, Ce dernier entretenait, on le sait, de très bonnes relations avec Jacques Chirac.

Il se souvient d'un homme discrètement cultivé. "C'était un homme qui ne se confiait que très exceptionnellement. Il n'était pas secret, mais il ne parlait pas de lui. Et il fallait parfois le questionner pour avoir de sa part un témoignage ou une érudition. Et il m'a fait plusieurs fois la visite du musée. Et il connaissait tout de l'histoire de la Chine, tout de la culture du Japon, mais également des pays arabes.

"Vous avez plusieurs types de responsables politiques", poursuit l'ancien président socialiste. "Vous avez ceux qui n'ont pas beaucoup de culture mais en en parlent beaucoup. Et pis ceux qui ont cette curiosité. Parce que Jacques Chirac, c'était une homme curieux de tout et notamment des gens. La personne la plus humble pour lui avait un intérêt", raconte-t-il.

Des personnalités du monde entier vont faire le déplacement pour rendre hommage à l'ancien président français ce lundi 29 septembre. Environ 80 personnalités étrangères, chefs d'État et de gouvernement, anciens dirigeants comme l'Américain Bill Clinton, et membres de famille royales, seront présents selon l'Élysée.

À écouter également dans ce journal

Rouen - Dans un communiqué diffusé dimanche soir sur twitter, l'académie de Rouen prévient que "tous les établissements et écoles rouvriront lundi 30 septembre matin après les opérations de nettoyage du week-end".



EPR - Énième report de la mise en service du réacteur nucléaire de l'EPR de Flamanville. Prévue pour 2012, la fin du chantier est désormais repoussée après 2022, annonce EDF.