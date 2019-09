publié le 30/09/2019 à 05:00

Une nouvelle source d'énergie a été découverte par des chercheurs du CNRS de Grenoble : la transpiration. Ils ont en effet mis au point une pile qui se recharge à la sueur ! Elle se colle sur un bras et va permettre de faire fonctionner plein de petits objets. Donc nous fabriquons nous même notre énergie et c'est parfaitement écologique.

C'est une sorte de gros pansement transparent qui se colle sur la peau. On peut l’étirer et l'adapter à la forme du bras. Il a en effet des électrodes et va créer une réaction chimique au contact de la sueur. Dans la sueur, il y a du sucre et le pansement va l'oxyder, ce qui va déclencher un petit courant électrique. Pour l’instant, les chercheurs ont réussi à allumer avec une lampe, une ampoule LED, mais ils veulent s’en servir pour faire fonctionner des appareils électroniques. Des capteurs par exemple pour un diabétique afin de mesurer son taux de glucose et de le prévenir s’il est trop élevé.

Ils travaillent sur des applications médicales pour les sportifs, pour surveiller leurs pouls. Cela existe déjà sous forme de bracelet, mais ça marche avec des piles bouton, qui polluent quand on les jettent car elles contiennent des métaux lourds. Là cette pile qui fonctionne à la sueur peut être installée dans un bio plastique à base de maïs. Elle est jetable et dans un potager, on pourrait en faire du compost.

Ils imaginent aussi des capteurs de pollution de l'air

Ce sont des scientifiques du Département de chimie moléculaire du CNRS à Grenoble qui mont mis au point cette incroyable pile. Ils imaginent aussi des capteurs de pollution de l'air. Si vous êtes asthmatique, en cas de pic de pollution, la pile mesure les particules fines et elle vous alerte par sms sur votre portable pour que vous vous protégiez.