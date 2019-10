publié le 29/10/2019 à 07:22

200 agents en grève et près de la moitié du trafic impacté dans les TGV. Ce mardi 29 octobre, à peine un tiers du trafic est assuré sur l’ouest de la France. Pour éviter la cohue devant les tableaux d’affichage, ponctuée de soupirs, la SNCF limite les réservations : tous les trains affichent Complet, ce qui n’est pas forcément le cas.

C'est tout simplement pour dissuader les voyageurs de prendre un train qui a de fortes chances d'être supprimé. Et s'il ne l'est pas, il risque d'être bondé et pris d'assaut par des voyageurs dont les trains précédents ont été supprimés. En cas de grève, la SNCF souhaite en fait sécuriser la capacité d'accueil à bord d'un train, en tenant compte des reports éventuels de certains voyageurs. C'est donc pour cela que certains trains ne sont plus accessible à la réservation, alors même qu'il reste des places à bord.

Il y a aussi une autre raison : quand un train traverse plusieurs régions, avec plusieurs arrêts dans de nombreuses gares, il affiche complet pour laisser des places libres aux voyageurs qui circulent juste un tronçon ou sur une portion du trajet. Il faut savoir que les plans de transport sont définis la veille par la SNCF en fonction de l'offre et de la demande.

Attaque à Bayonne - Emmanuel Macron condamne une attaque odieuse à Bayonne. Lundi 28 octobre, un homme de 84 ans, a ciblé une mosquée. Son profil : ancien militaire, et ex-candidat Front national aux départementales de 2015. Des personnes qui l’ont côtoyé, le décrivent comme un marginal, colérique, avec le verbe haut, sensible aux thèses complotâtes contre les musulmans.

Sophie Le Tan - Les premières analyses le confirment : la jeune fille a bien été tuée. Le corps a été retrouvé caché dans une fosse. Même si certains indices pourraient correspondre au principal suspect, Jean-Marc Reiser. Pour l’instant, rien n’est prouvé, temporise la Procureure de Strasbourg.

Migrants - Une ONG, avec Médecins sans Frontière, lance un appel pour débarquer 104 migrants, secourus il y a dix jours. Dans l’attente d’une autorisation, ils sont bloqués à bord du navire humanitaire Ocean Viking. Autorités italienne et maltaise se renvoient la balle. Il faut un mécanisme clair, réclament les associations. A bord, on ne sait pas combien de temps cette situation peut durer.