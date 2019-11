publié le 15/11/2019 à 07:08

Lassé d'être considéré comme la dernière roue du carrosse, le maire de Templeuve-en-Pévèle, une petite ville du Nord a décidé de remettre, ce vendredi 15 novembre, sa démission. En cause, la décision de la SNCF de supprimer plusieurs arrêts quotidiens dans la gare TER de sa commune. En tout, ce sont 17 trains qui par jour devraient d'être supprimés.

"Ce n'est pas anodin, c'est le quotidien des gens qui est impacté par cette décision. Les parents, qui pouvaient déposer leurs enfants juste avant l’école, prendre le train ensuite pour aller sur leur lieu de travail, ne pourront pas le faire. C'est une certaine forme de mépris", a déclaré l'élu, qui dirige Templeuve depuis 20 ans.



"J'ai effectivement décidé de démissionner avec une certaine émotion [...]. On demande beaucoup au maire, on se sent un peu seul", regrette-t-il. Ses administrés, touchés par la suppression des trains, notamment aux heures de pointe, saluent la décision de l'élu. "C'est courageux de sa part, c'est un peu pour la ville. Un symbole fort", témoigne un habitant de la commune.

La SNCF affirme de son côté que la ville est encore largement desservie. Une pétition contre la suppression de ces trains a pourtant réuni plus 6.000 signatures. Le futur ex-maire entend remettre ce document à Emmanuel Macron la semaine prochaine.

