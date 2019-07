Canicule : les prévisions de Météo France du mercredi 24 juillet

publié le 24/07/2019 à 05:05

Ce mercredi, le temps sera caniculaire et instable, selon les prévisions de Météo-France. Le mercure va continuer de grimper, après une journée ayant déjà vu plusieurs villes battre leur record absolu de température. Il s'agit d'un "épisode caniculaire nécessitant une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées" qui "épargnera peu de régions", a prévenu Météo-France dans un bulletin diffusé à minuit. Le phénomène est appelé à se poursuivre jusqu'à jeudi à 13h "au plus tôt".

Mercredi après-midi, le thermomètre affichera 22 à 25°C sur les rivages de la Manche, et plus de 30°C partout ailleurs, atteignant 40°C dans le Grand Est, en Rhône-Alpes et en Provence.

Pour ce nouvel épisode caniculaire, le deuxième en moins d'un mois, 80 départements, un record, ont été placés en vigilance orange. L'alerte a été levée dans La Manche mais c'est presque tout l'Hexagone qui est concerné.

Les prévisions de Météo France pour le mercredi 24 juillet 2019 Crédit : Météo France

Le pire du phénomène attendu jeudi

Plusieurs villes ont battu leur record absolu de température mardi avec 42,1°C à Brive, 41,2°C à Bordeaux (40,7°C en 2003), 40,8°C à Châteauroux (40,5°C en 1906), 40,7°C à Angers (39,8°C en 1947), 40,7°C au Mans (40,5°C en 2003) ou 40,1°C à Rennes (39,5°C en 2003), selon Météo-France. Des records étaient déjà tombés mardi matin, avec une nuit qui n'avait jamais été aussi chaude dans le Sud-Ouest : 24,8°C à Bordeaux-Mérignac ou 24,6°C à Toulouse-Blagnac.

Mais le pire est pour jeudi : Météo-France prévoit ainsi des températures de 37 à 42°C sur une grande partie du pays, avec des pointes à 43°C localement. Paris devrait battre ce jour-là son record de 1947 (40,4°C). Mais le record absolu pour la France de 46°C, qui date de juin, ne sera en revanche pas atteint.

La baisse des températures sera ensuite "spectaculaire" vendredi sur l'ouest du pays, mais il faudra attendre samedi pour voir la fin de cet épisode sur l'ensemble du territoire.

Circulation différenciée

Les vagues de chaleur, déjà plus fréquentes en France, sont appelées à se multiplier et à s'intensifier sous l'effet du réchauffement provoqué par les activités humaines.



Cet épisode caniculaire s'accompagne d'habituels pics de pollution à l'ozone à Paris, en Rhône-Alpes ou en Alsace, poussant à la mise en place mardi de la circulation différenciée à Lyon et à Paris, où elle a été reconduite pour mercredi. Lille la mettra également en place mercredi et jeudi.