Incendies dans l'Hérault : le point sur la situation

Le feu qui a dévasé 800 hectares de végétation près de Montpellier dans l'Hérault a été contenu, mais les pompiers restent vigilants. Ce mercredi 27 juillet au matin, les trois avions bombardiers d'eau des pompiers du département ont repris leurs vols pour éteindre l'incendie qui s'est déclaré la veille à deux endroits différents, brûlant sur son passage 800 hectares de garrigues, de chênes verts et de vignes dans une zone peu peuplée.

"On voyait sur la colline que le feu progressait, puis après on est rentrés chez nous parce que l'air commençait un peu à être étouffant et ça piquait les yeux", avait témoigné mardi auprès de l'AFP Stéphanie Gauthier, habitante du village d'Aumelas. Elle fait partie des quelque 130 habitants sur 500 de la commune évacués préventivement pour la nuit, outre les 150 participants à un mariage dans un domaine. Mercredi, les évacués ont pu regagner leur domicile. "Aucune victime n'est à déplorer.

Aucune habitation n'a été touchée par le feu", a rappelé mercredi la préfecture. Ce nouveau feu intervient quelques jours après les deux incendies "hors norme" qui ont ravagé pendant douze jours près de 21.000 hectares de forêts en Gironde et entraîné l'évacuation de quelque 36.000 personnes. Dans ce département de l'ouest de la France, quelque 500 pompiers sont encore sur place pour traiter "les lisières et les points chauds", probablement encore pendant des semaines, a indiqué à l'AFP Thomas Couturier, porte-parole des pompiers de la Gironde.

