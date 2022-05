La série "Plus belle la vie" réunit chaque soir plus de 5 millions de téléspectateurs

Après 18 saisons et plus de 4.500 épisodes, les fans de Plus Belle La Vie peuvent dire adieu à leur série. La direction de France Télévisions confirme donc la rumeur qui circule depuis plusieurs mois. La diffusion du feuilleton s'arrêtera le 20 novembre prochain.

En cause, la baisse des audiences, mais pas seulement. En 2008, la série réunissait près de 6.400.000 téléspectateurs tandis que l'audience était de 2.500.000 téléspectateurs ce mercredi soir. La concurrence accrue des autres feuilletons français, comme Scènes de ménages, a aussi poussé vers la sortie Plus Belle La Vie. Anne Holmes, la directrice des programmes, a ainsi déclaré qu'elle souhaitait "un nouveau pacte créatif avec Marseille".

Cela n'empêche pas de vives réactions d'émotions de tous car la série existait depuis deux décennies et a permis à 600 personnes de raconter l'histoire d'un quartier fictif, Le Mistral. Pourtant, à son lancement, les producteurs n'imaginaient pas que la série durerait aussi longtemps. Ce qui a permis son succès, c'est le scénario du feuilleton qui était ancré dans le quotidien des gens, parlant de violences conjugales, homophobie, augmentation de l'essence et bien d'autres thèmes.

À écouter également dans ce journal

Football - La demi-finale de la coupe d'Europe, dans laquelle vont s'affronter les équipes de OM - Feyenoord, aura lieu ce soir au stade Vélodrome à Marseille. Des tensions ont éclatées entre les ultras dans le centre-ville.

Législatives 2022 - Après l'union à gauche, la majorité tente également de s'unir et commence à dévoiler sa stratégie pour les élections.

Paris - Une boutique Chanel a été braqué cet après-midi à Paris, rue de la Paix. Les quatre individus étaient en moto et en scooter. Plusieurs millions d'euros ont été dérobés.