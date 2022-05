Paris : ce que l'on sait du braquage de la bijouterie de luxe Chanel

L'un des quartiers du luxe parisien, la place Vendôme, a été le théâtre d'un braquage ce jeudi 5 mai. Le magasin Chanel a été pris pour cible par des personnes armées, parties avec un butin qui s'élève à plusieurs millions d'euros. Les braqueurs sont parvenus à prendre la fuite.

Les faits se sont déroulés vers 15h dans l'après-midi. Quatre hommes, lourdement armés, ont fait irruption à bord d'une moto et d'un scooter. "Le chef est sorti, il a cru à un accident car un des motards avait plaqué une des personnes de sécurité au sol et rapidement, il a vu d'autres personnes rentrer avec des casques dans la boutique Chanel et il revenu pour appeler la police", raconte Jean, qui travaille dans un restaurant en face de la boutique.

Les braqueurs ont menacé les vendeurs, leur demandant de se mettre à genoux. En quelques minutes, les voleurs se font ouvrir les vitrines et remplissent leurs sacs de bijoux. Jean, arrivé quelques secondes plus tard, a aperçu une kalachnikov à la main d'un des braqueurs. Le restaurateur a eu le temps de relever les numéros des plaques d'immatriculation et les a transmis à la police. Aucun coup de feu n'a été tiré et aucun blessé n'est à déplorer. L'enquête a été confiée à la brigade du grand banditisme.