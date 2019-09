publié le 29/09/2019 à 13:03

Importante mise en garde du ministre de l'Économie adressée à EDF. Alors que les projets d'EPR de Flamanville et de Hinkley Point en Grande-Bretagne déçoivent, Bruno Le Maire a lancé un avertissement aux dirigeants d'EDF : "Cela fait plusieurs mois que j'ai tiré la sonnette d'alarme et que j'ai lancé des avertissements. J'ai demandé à ce qu'un audit totalement indépendant soit réalisé sur la filière du nucléaire et sur le choix de l'EPR qui me sera remis le 31 octobre prochain".



Le ministre de l'Économie a également évoqué une "dérive" de la filière nucléaire française : "Soyez certains que je tirerai toutes les conséquences, à tous les étages, de cet audit indépendant. Nous ne pouvons plus accepter ces dérives dans la filière nucléaire française".

Le ministre de l'Économie a ajouté qu'il pensait que "l'énergie nucléaire est indispensable pour réussir la transition énergétique. [...] Je constate des délais supplémentaires sur la réalisation de l'EPR de Flamanville, que j'aurai déjà dû inaugurer avec le Premier ministre. Maintenant, nous apprenons qu'il y a des dérives de coût sur le projet de réacteur nucléaire en Grande-Bretagne. Toutes ces dérives sont inacceptables et ne sont pas à la hauteur de ce que EDF représente et de l'expertise française en matière de nucléaire".